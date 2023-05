ZDF

Erst zwei Finale live, dann 60 Jahre "das aktuelle sportstudio" im ZDF

19 Prozent Marktanteil für das "sportstudio" am letzten Bundesliga-Spieltag

Erst das Finale in der UEFA Women's Champions League, dann das DFB-Pokal-Endspiel: Am Samstag, 3. Juni 2023, ist bei "sportstudio live" im ZDF um 16.00 Uhr FC Barcelona gegen VfL Wolfsburg und um 20.00 Uhr RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zu sehen. Und ab 22.45 Uhr wird ein fußballreiches Jubiläum im ZDF gewürdigt: "das aktuelle sportstudio – 60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden".

Im Jubiläumsjahr ist "das aktuelle sportstudio" beim Publikum erfolgreich: Die Ausgabe am abschließenden Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/2023 verfolgten am Samstag, 27. Mai 2023, 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 19,0 Prozent – der Topwert in dieser Spielzeit. Insgesamt erreichte "das aktuelle sportstudio" in der Saison 2022/2023 im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 12,7 Prozent. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Marktanteil bei 9,3 Prozent.

Statement von ZDF-Sportchef Yorck Polus

"Uns freut es, dass wir mit dem 'sportstudio' in dieser Saison Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnten und die Sendung gerade von den jüngeren Altersgruppen überdurchschnittlich eingeschaltet wird", sagt ZDF-Sportchef Yorck Polus. "Auch in der ZDFmediathek, auf YouTube und auf den anderen digitalen Plattformen werden unsere 'sportstudio'-Videos immer stärker nachgefragt."

In der ZDFmediathek erzielten die Abrufvideos der Spielberichte zur Fußball-Bundesliga im Zeitraum 5. August 2022 bis 27. Mai 2023 insgesamt 9,01 Millionen Views, im "sportstudio fußball"-Kanal auf Youtube 92,89 Views und im "sportstudio"-Kanal auf TikTok 121 Millionen Views – am 28. Mai 2023 kamen dort weitere acht Millionen Views hinzu.

Der Sport-Samstag im ZDF

Und noch ist die Fußball-Saison 2022/2023 nicht ganz vorbei: Am Samstag, 3. Juni 2023, 15.45 Uhr, begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zunächst zum Final-Nachmittag in der Königinnenklasse des europäischen Fußballs. ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentiert das UEFA Women's Champions League Finale in Eindhoven. Ab 19.25 Uhr rückt im ZDF das zweite Endspiel des Tages in den Fokus: das DFB-Pokal-Finale in Berlin. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin durch den Pokalabend, Per Mertesacker ist als Experte dabei, die Partie kommentiert Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Hanno Balitsch im Einsatz.

Nach der Siegerehrung im Berliner Olympiastadion startet die Zeitreise im ZDF und in der ZDFmediathek: Ab 22.45 Uhr geht es auf Nostalgietour durch 60 Jahre "das aktuelle sportstudio" – mit vielen Erinnerungen aus 60 Jahren Fußball-Bundesliga, an Meisterschaften und Abstiege, an große Siege und prägende Themen, an übermächtige Gefühle und überraschende Geständnisse – "das aktuelle sportstudio" begleitet den Fußball seit sechs Jahrzehnten durch dick und dünn.

Das UEFA Women's Champions League Finale und das DFB-Pokal-Finale werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten, "das aktuelle sportstudio" mit Untertiteln.

