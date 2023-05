ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 22/23

Mainz (ots)

Woche 22/23 Di., 30.5. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: Zum Tode von Peter Simonischek 0.15 An seiner Seite (VPS 0.14/HD/AD/UT) Charlotte Kler Senta Berger Walter Kler Peter Simonischek Martin Scherer Thomas Thieme Viola Frankenberg Antje Traue Grit Scherer Marlene Morreis Herr Schneider Florian Karlheim Natalie Noirot Petra Michelle Nérette Lisa Frankenberg Laila Padotzke Clemens von Glaubitz René Dumont Irene von Glaubitz Katrin Anne Hess Annemarie Mühling Andrea Beblo Krause Andi Maximilian Allgeier Stefan Markus Ertelt Antonio David Verhoeven und andere Schnitt: Gerald Slovak Musik: Renzo Vitale Kamera: Wolfgang Aichholzer Buch: Florian Iwersen, Felix Karolus Regie: Felix Karolus Gemeinschaftsproduktion von ZDF und arte (Erstsendung 10.5.2021) Deutschland 2021 1.45 Agatha Christies Hjerson (4) (VPS 1.50) 3.10 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.15) 4.00 WISO-Dokumentation (VPS 4.05) Spieler, Zocker, Influencer 4.45 Leute heute (VPS 4.50) 5.00- hallo deutschland 5.30 ("Kindeswohl" entfällt.) Woche 23/23 So., 4.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.45 Precht (HD/UT) Kein Platz mehr für den Menschen - Macht KI uns überflüssig? Richard David Precht im Gespräch mit Mercedes Bunz Deutschland 2023 Woche 27/23 Do., 6.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 12.10 drehscheibe (HD/UT) Neuanfang am Kilimandscharo - Auswanderer suchen ihr Glück Film von Sybille Koller und Saskia Heim Deutschland 2023 -------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 hallo deutschland (HD/UT) Die Kommissare Deutschland 2023 -------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00/HD/UT) 5.30 Die Kommissare (von 17.10 Uhr) Deutschland 2023 ("Leute heute" um 17.45 Uhr sowie die Wiederholung um 4.45 Uhr entfallen.) Fr., 7.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 12.10 drehscheibe (HD/UT) Die Jagd nach den Ausbrechern Film von Sascha Lapp und David Sarno Deutschland 2023 ------------------- zu Fr., 7.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 hallo deutschland (HD/UT) Die Jagd nach dem Autobahnschützen Film von Britta Marks und Maurice Philip Remy Deutschland 2023 ("Leute heute" um 17.45 Uhr entfällt.) ------------------ Bitte geänderten Programmablauf beachten: 5.10 Deutschland von oben (VPS 5.09/HD) Deutschland 2023 5.15- Sansibar - Afrikas wilde Schönheit (HD/UT) 5.30 Film von Axel Gomille (Erstsendung 21.5.2020) Deutschland 2020 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

