ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 22/23

Mainz (ots)

Woche 22/23 Di., 30.5. 21.00 frontal Bitte Änderung beachten: Moderation: Daniel Pontzen Bitte streichen: Ilka Brecht (Bitte auch für Di., 20.6., 21.00 Uhr und für die Wiederholung am Mi., 21.6.2023, 3.15 Uhr beachten.) Mi., 31.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Dreckige Deals mit deutschem Müll Auf der Jagd nach Abfallschiebern Film von Michael Billig und Marius Münstermann Kamera: Christian Werner, Michael Stragies Deutschland 2023 ------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.55 Die Spur (HD/UT) Dreckige Deals mit deutschem Müll Auf der Jagd nach Abfallschiebern Film von Michael Billig und Marius Münstermann (von 22.45 Uhr) Kamera: Christian Werner, Michael Stragies Deutschland 2023 Woche 23/23 So., 4.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Trucker gesucht Wer fährt unsere LKW? Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling Deutschland 2023 So., 18.6. 19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten: Moderation: Theo Koll Bitte streichen: Shakuntala Banerjee Woche 26/23 So., 25.6. 19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten. Moderation: Shakuntala Banerjee Bitte streichen: Theo Koll (Bitte auch für die Wiederholung um 5.10 Uhr beachten.) Woche 27/23 So., 2.7. 19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten: Moderation: Theo Koll Bitte streichen: Shakuntala Banerjee Mo., 4.7. 1.45 Kommissar Beck Bitte streichen: Originalton

