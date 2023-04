ZDF

ZDF: "Das Literarische Quartett" mit Eva Menasse, Cornelius Pollmer und Juli Zeh

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Thea Dorn lädt am Freitag, 5. Mai 2023, um 23.30 Uhr im ZDF zum nächsten "Literarischen Quartett" ein. Gäste sind die Schriftstellerin Eva Menasse, die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh sowie der Journalist und Autor Cornelius Pollmer. Zusammen mit Thea Dorn debattieren sie über aktuelle Neuerscheinungen dieses Frühjahrs von Julia Schoch, Daniel Glattauer, Eugen Ruge und Benjamin von Stuckrad-Barre. In der ZDFmediathek ist die Sendung am Freitag, 5. Mai 2023, bereits ab 10.00 Uhr abrufbar. Julia Schoch "Das Liebespaar des Jahrhunderts" "Ich verlasse dich." So endet eine Liebesbeziehung, die vor mehr als 30 Jahren wie im Glückstaumel begann. Eine Frau will ihren Mann verlassen, und zugleich bestürzt sie der Entschluss: Wie konnte es so weit kommen? Während sie ihr Fortgehen plant, kehren ihre Gedanken zurück zum Anfang der Beziehung. Zur Zuversicht und dem Zauber der frühen Jahre, den Plänen für das gemeinsame Leben mit Kindern … aber auch zu den Momenten, die zu Wendepunkten wurden. Ließen sie das spätere Scheitern bereits erahnen? Julia Schoch legt Seite um Seite die Schichten eines Beziehungslebens frei. Daniel Glattauer "Die spürst Du nicht" Zunächst muss die strenggläubige somalische Flüchtlingsfamilie von Aayana überzeugt werden, dass sie mit ihrer Schulfreundin Sophie Luise in den exklusiven Familienurlaub in die Toskana reisen darf. Nicht ganz uneigennützig ist die Einladung: Die 14-jährige Tochter soll sich nicht langweilen mit den Eltern, einem Uniprofessor und einer Grünen-Politikerin, und deren arrivierten Freunden. Kaum aber haben sich die Erwachsenen mit Prosecco und Antipasti in Ferienlaune gebracht, kommt es zur Katastrophe. Daniel Glattauer packt große Fragen an in seinem neuen Roman: Schuld und Verantwortung, uneingestandene Vorurteile und Doppelmoral. Eugen Ruge "Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna" Als oberhalb der Stadt Pompeji tote Vögel gefunden werden, hat Jowna eine Eingebung: Wenn da wirklich ein Vulkan grollt, wie manche behaupten, dann sollte man das Weite suchen. Ohne Schulbildung, Geld und Einfluss gelingt es ihm, sich an die Spitze einer Aussteigerbewegung zu setzen. Bald fürchtet das Stadtoberhaupt, die Vulkangerüchte könnten Pompeji schaden, und als einer der wohlhabenden Bürger auf die Gefahr etwas zu geben scheint, schaltet sich die mächtigste und reichste Frau der Stadt ein. Jowna knickt ein und verschließt fortan die Augen vor der dräuenden Katastrophe – wider besseres Wissen. Benjamin von Stuckrad-Barre "Noch wach?" In Berlin erzählt eine junge Frau von ihrem neuen Job bei einem großen Fernsehsender, von ihrem tollen Chef, ihrem neuen Leben. Sie wirkt glücklich, beseelt und hoffnungsfroh. Zu Recht? In Los Angeles erschüttert derweil der Weinstein-Skandal Hollywood. Rose McGowan ist eine der ersten Frauen, die sexuelle Gewalt durch den hofierten Filmproduzenten öffentlich gemacht hat. Rose verschwindet, aber sie hinterlässt dem Erzähler im Roman eine Nachricht. Von Hollywood aus verbreitet sich die #MeToo-Bewegung um die ganze Welt. Doch die alten patriarchalen Macht- und Denkstrukturen sind, auch in Europa und auch mitten im scheinbar "woken" Berlin, widerständiger und zementierter als in der anfänglichen Euphorie des Aufbruchs gedacht. Ein Roman über die Medienbranche und ihre Macher, über Machtmissbrauch und menschliche Abgründe – und über den Mut, sich aufzulehnen. "Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet. Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 15. September 2023, ausgestrahlt. Bücherliste: Julia Schoch "Das Liebespaar des Jahrhunderts" (dtv) Daniel Glattauer "Die spürst Du nicht" (Zsolnay) Eugen Ruge "Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna" (dtv) Benjamin von Stuckrad-Barre "Noch wach?" (Kiepenheuer & Witsch) Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16419. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur aktuellen Sendung erhalten Sie ab Freitag, 10 Uhr, als Download (nach Login) per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im Presseportal erhalten Sie weitere Informationen in der Pressemappe "Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek sowie das Plakat mit den Buchtiteln als Download. Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur zur Verfügung stehen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell