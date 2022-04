ARD Das Erste

Mit Temperament gegen den "Quizduell-Olymp": Schauspieler-Paar Elena Uhlig und Fritz Karl bei Jörg Pilawa

am Freitag, 29. April 2022, 18:50 Uhr im Ersten

"Ich gehe auf Angriff" - mit diesen Worten bringt Schauspielerin Elena Uhlig den Olymp ganz schön ins Schwitzen. Gut, dass sie ihren Ehemann und Ruhepol Fritz Karl an ihrer Seite hat. 2006 haben sich die temperamentvolle Griechin und der Österreicher kennengelernt. Jörg Pilawa verraten sie ihr persönliches Erfolgsrezept einer glücklichen Partnerschaft - ganz ohne Ring am Finger. Wie sich die beiden schlagen werden? Das zeigt sich am 29. April, um 18:50 im Ersten bei Jörg Pilawa.

Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").

In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

