Wachwechsel im "Großstadtrevier": Neue Kollegin tritt ihren Dienst auf dem Kiez an

Drehstart für den letzten Block der 35. Staffel und 12 neue Folgen der 36. Staffel

München (ots)

Seit dem 20. April 2022 werden in Hamburg die letzten vier Folgen der 35. Staffel der ARD-Serie "Großstadtrevier" gedreht, direkt im Anschluss beginnen die Dreharbeiten zu zwölf neuen Episoden der 36. Staffel.

Im bereits abgedrehten Block der 35. Staffel verlässt Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) das PK 14 und lässt dabei die gebrochenen Herzen von Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Daniel Schirmer (Sven Fricke) zurück. Besonders Lukas leidet unter Ninas Weggang und wird schmerzlich daran erinnert, als sich die neuen Bewerberinnen auf der Wache vorstellen. Revierchefin Küppers darf jedoch nicht ihre Favoritin ins Team holen, sondern muss auf Ansage der Obrigkeit diejenige einstellen, deren Fähigkeiten sie am geringsten einschätzt: Bente Hinrichs aus Dithmarschen. Bente, gespielt von Sinha Melina Gierke, wird das Team vom Hamburger Kiez ab Folge 483 wieder vervollständigen - in erster Linie als neue Partnerin von Lukas Petersen. Lukas begegnet ihr zurückhaltend, muss aber erkennen: Die neue Kollegin ist zwar ein Landei, aber in ihrer plietschen, zupackenden Art angenehm bodenständig und sehr beeindruckend. "Ich freue mich riesig auf die Arbeit beim Großstadtrevier und darauf, alle vom Cast und Team kennenzulernen. Einige habe ich bereits beim Casting treffen dürfen und wurde so warmherzig empfangen, dass ich mich direkt wohlgefühlt habe. Hinzu kommt, dass ich Hamburg liebe - ich bin ganz vernarrt in den Hamburger Dialekt, der klingt einfach immer sympathisch, da geht mir das Herz auf", sagt Sinha Melina Gierke, die als Bente Hinrichs mit Lukas Petersen gleich bei den ersten gemeinsamen Ermittlungen ins Kiezmilieu gerät und während eines Einsatzes kurzerhand einem Baby auf die Welt hilft. Die Dreharbeiten führten das Großstadtrevier-Team gleich zu Beginn erstmals an die seit Januar eingeweihte Jan-Fedder-Promenade am Hamburger Hafen: Hier besorgt Helmut Husmann (Torsten Münchow) für sich und seine Kolleginnen und Kollegen Mittagessen und bemerkt nicht, dass ihm ein tierischer Anhänger zurück bis in die Wache folgt. Frau Küppers (Saskia Fischer) wird in den neuen Folgen wieder auf ihre Mutter (Nicole Heesters) treffen und überrascht die Kolleginnen und Kollegen sonst mit ungewohnten Anwandlungen - einer Campingausrüstung in ihrem Büro zum Beispiel. Der Zufall will es, dass sie selbst eine sehr ungewöhnliche Taxifahrt erlebt und gleichzeitig alle Kollegen an Fällen arbeiten, die mit Taxifahrerinnen und Taxifahrern zu tun haben. Es kommt einiges ins Rollen in dem Serienklassiker. Ausgestrahlt wird die 35. Staffel voraussichtlich ab Spätsommer dieses Jahres. "Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Jacqueline Tillmann und Franziska Dillberger (beide NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR). Im Internet unter www.DasErste.de/revier Pressefotos bei www.ard-foto.de

