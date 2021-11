PHOENIX

Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner: Deutschland könne Klimaziel übererfüllen

Bonn / Berlin (ots)

Der Bundesgeschäftsführer von B`90/Die Grünen, Michael Kellner, hat sich im phoenix-Interview zufrieden über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP geäußert. "Es waren gute Verhandlungen, es waren gründliche Verhandlungen. Und wir haben gemeinsam, und zwar alle drei Parteien, ein Ergebnis erreicht, was sich wirklich sehen lassen kann", so Kellner nach der Präsentation des Koalitionsvertrages. Als Grüner freue er sich besonders, dass die künftige Regierung in der Klimapolitik "auf dem 1,5-Grad Pfad" sei und mit den vereinbarten Maßnahmen "das deutsche Klimaziel übererfüllen" werde, "wenn wir sie alle umgesetzt bekommen". Kellner räumte ein, dass die Grünen sich im Wahlkampf für eine andere Steuerpolitik stark gemacht hätten, als sie jetzt kommen werde. Es seien in den Koalitionsverhandlungen eben Kompromisse eingegangen worden. "Davon lebt eben auch Politik, dass man sich gemeinsam hinsetzen kann, gemeinsam gründlich verhandeln kann und dann ein gemeinsam getragenes Ergebnis hat", so Kellner.

