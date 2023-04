ZDF

Royales im ZDF rund um die Krönung von Charles III.

König Charles III. ist seit dem Tod der Queen im September letzten Jahres britischer Monarch. Der feierliche Krönungsakt findet allerdings erst am Samstag, 6. Mai 2023, in London statt. Im ZDF-Programm greifen mehrere Dokumentationen und eine "ZDF Royal"-Sendung die bevorstehende Krönung auf. Den Anfang macht am Sonntag, 30. April 2023, 23.45 Uhr, die "Terra X History"-Dokumentation "Charles III. – Britanniens neuer König". Am Krönungstag fasst um 19.25 Uhr die "ZDF Royal"-Sendung "König Charles III. – Krönung in London" die Ereignisse des Tages zusammen. Auch die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF sowie ZDFheute.de berichten darüber. Zudem widmen sich an den folgenden zwei Dienstagen zwei ZDFzeit-Dokus dem britischen Königshaus. "Terra X History" versucht herauszufinden, was den neuen König von Großbritannien und Nordirland als Person ausmacht – jenseits des Bildes in den Medien. Verwandte, Weggefährten und Biografen erzählen vom Menschen Charles hinter der royalen Fassade. Der Film von Julia Melchior ist bereits ab Samstag, 29. April 2023, 23.45 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar. Der neue König wird am 6. Mai in Westminster Abbey gekrönt, wo er zuvor einen Eid schwört. "ZDF Royal" bietet um 19.25 Uhr eine knapp 45-minütige Zusammenfassung der Ereignisse. Königshaus-Expertin Julia Melchior kommentiert zusammen mit Christina von Ungern-Sternberg die Krönungszeremonie, die seit fast 1000 Jahren einem festen Ritual folgt. Mit der Krönung von Charles III. beginnt eine neue Ära im Hause Windsor. Die "ZDFzeit"-Doku "Endlich König! Charles und der Kampf um die Monarchie" fragt am Dienstag, 9. Mai 2023, 20.15 Uhr: Wie wird sich die Monarchie verändern? Was werden die wichtigen Aufgaben sein, und wie wird es der 74-jährige Monarch bei Themen wie dem Klimawandel mit seiner politischen Neutralität halten? Der Film von Ulrike Grunewald ist bereits ab 15.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Am Hof des britischen Königs Charles III. spielen die Frauen der Familie künftig eine wichtige Rolle. Vor allem Queen Consort Camilla und Kate, Prinzessin von Wales müssen für Sympathien beim Volk sorgen. Mit ihnen beschäftigt sich Autorin Ulrike Grunewald in der "ZDFzeit"-Doku "Kate, Camilla und der schöne Schein" am Dienstag, 16. Mai 2023, 20.15 Uhr, In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab 15.00 Uhr abrufbar. Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: - "Terra X History: Charles III. – Britanniens neuer König" als Presse-Preview (nach Login) Hier finden Sie - "Terra X History"-Dokus in der ZDFmediathek - ZDFheute.de - "ZDFzeit"-Dokus in der Mediathek

