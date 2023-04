ZDF

Mainz (ots)

ZDF

Donnerstag, 27. April 2023, 0.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert

Anne Wernicke und Daniel Schröckert stellen zwei Spielfilm-Neustarts vor, deren Geschichten sich sehr ähnlich sind. "Blood & Gold" versus "Sisu". Welcher Film ist der bessere? In "Blood & Gold" von Peter Thorwarth geht es genau wie in dem finnischen Spielfilm "Sisu" um eine Nazi-Bande, die sich kurz vor Kriegsende einen Goldschatz unter den Nagel reißen will.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung – zuerst auf YouTube, dann im TV.

Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

