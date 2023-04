ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/23

Mainz (ots)

Woche 19/23 Mi., 10.5. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Hinspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Zusammenfassungen der Spiele: Real Madrid – Manchester City AC Mailand - Inter Mailand Woche 20/23 Mi., 17.5. 23.15 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Rückspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Zusammenfassungen der Spiele: Manchester City - Real Madrid Inter Mailand - AC Mailand Woche 21/23 So., 21.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Parkplatzstress und Abschleppfrust Problemzone Innenstadt Film von Christine Gloos Deutschland 2023 ____________________________ 23.45 Terra X History Bitte Änderung beachten: Geheimes Berlin. Rätselhafte Orte der Geschichte (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 26.5.2023, 1.15 Uhr beachten. "Terra X History: Legendäre Dinner – Geschichte, die durch den Magen geht" entfällt.) _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Parkplatzstress und Abschleppfrust Problemzone Innenstadt Film von Christine Gloos (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 22/23 So., 28.5. 6.10 Neue Serie Maulwurf Moley Bitte Ergänzung beachten: Untertitel 6.20 Maulwurf Moley Bitte Ergänzung beachten: Untertitel _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland, Deine Supermärkte Einkaufen muss jeder Film von Markus Grün Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell