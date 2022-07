Ritt auf der Rasierklinge - Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Die Mobilitätswende ist ein zähes Geschäft. Nach sieben Jahrzehnten, in denen die Stadt vor allem im Hinblick auf den motorisierten Individualverkehr geplant wurde, stehen die Zeichen auf einen Paradigmenwechsel. Aber so einfach ist es nicht. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen sich in ihr eigenes Auto setzen, ist offenbar tief verwurzelt. Anders lässt sich kaum erklären, dass die Zahl ...

mehr