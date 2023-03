ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 12/23

Mainz (ots)

Woche 12/23 Do., 23.3. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: 7.00 - 9.00 Uhr Harriet von Waldenfels, Mirjam Meinhardt Bitte streichen: Dunja Hayali Woche 13/23 Sa., 25.3. 12.45 sportstudio live Eiskunstlauf-WM Kür Männer . . . ca. 15.25 Uhr Weltcup-Finale Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf . . . ca. 16.05 Uhr Weltcup Skispringen Männer Team, 1. Durchgang . . . ca. 17.00 Uhr (VPS 16.55) heute Xpress ca. 17.05 Uhr Freestyle Weltcup, Finale Slopestyle . . . ca. 17.15 Uhr Weltcup Skispringen Männer Team, 2. Durchgang . . . _______________________________ 22.45 das aktuelle sportstudio (VPS 22.44) Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer Woche 14/23 Di., 4.4. 22.15 37° Jede Anstrengung ist zu viel Bitte Korrektur/Ergänzung beachten: Film von Max Rachals und Andrea Wörle Woche 18/23 Mo., 1.5. 17.15 hallo deutschland Bitte Korrektur beachten: Neuanfang in Costa Rica - Auswanderer suchen ihr Glück Bitte streichen: Neuanfang im Paradies - Deutsche suchen ihr Glück in Costa Rica

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell