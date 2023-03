ZDF

Donnerstag, 23. März 2023, 0.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert

"John Wick: Kapitel 4" setzt die Actionreihe mit Keanu Reeves als obercoolem Killer fort. Anne Wernicke und Michael Levitan haben sich angeschaut, ob das Franchise noch gut funktioniert. Anschließend spricht Silke Schröckert über die Dokumentation "Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre", in der die echten Protagonisten der teilweise erfundenen Reportagen von Claas Relotius ihre wahren Geschichten erzählen dürfen und sie sich so zurück erobern können.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

