ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/22

Mainz (ots)

Woche 46/22 Mo., 14.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO spezial (HD/UT) Unser Alltag in der Energiekrise Moderation: Sarah Tacke Di., 15.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.20 WISO spezial (HD/UT) Unser Alltag in der Energiekrise (vom Vortag) Moderation: Sarah Tacke Deutschland 2022 Mi., 16.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFzoom (HD/UT) Extrem verwundbar Wer schützt Bahn, Strom und Pipelines? Film von André Lemmer und Joshua Werner Kamera: Jasper Granderath, Alexis Jentsch Deutschland 2022 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.30 ZDFzoom (VPS 3.00/HD/UT) Extrem verwundbar Wer schützt Bahn, Strom und Pipelines? Film von André Lemmer und Joshua Werner (von 23.00 Uhr) Kamera: Jasper Granderath, Alexis Jentsch Deutschland 2022 Fr., 18.11. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Gute Speisen – Wie bringt uns Essen zusammen? Woche 47/22 So., 20.11. 20.15 Das Traumschiff Bitte streichen: Herzkino Fr., 25.11. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wie wir in Zukunft bauen Woche 49/22 Mi., 7.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.40 ZDFzoom (HD/UT) Ampel im Ausnahmezustand Regieren in der Zeitenwende Film von Bernd Benthin und Lars Seefeldt Deutschland 2022 _______________________ 0.45 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Bitte Korrektur beachten: Film von Angelika Wörthmüller, Enrico Demurray und Charlotte Gerling

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell