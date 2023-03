ZDF

Equal Pay Day: "WISO"-Schwerpunkt in ZDF, 3sat, ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, ist in diesem Jahr am Dienstag, 7. März 2023 – er markiert das Datum, bis zu dem Frauen, statistisch gesehen und im Vergleich zum Einkommen der Männer, ohne Lohn gearbeitet haben. Zum diesjährigen Equal Pay Day bietet das ZDF-Magazin "WISO" einen Schwerpunkt zum Thema "Frauen & Finanzen" – im ZDF, in der ZDFmediathek und in 3sat.

Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland mit 18 Prozent höher als in den meisten EU-Ländern. Frauen beziehen in Folge davon auch weniger Rente und haben zudem weniger Vermögen als Männer. Als Begründung für die ungleiche Bezahlung führt man in Deutschland oft das Ehegatten-Splitting an oder den hohen Anteil von Frauen in der schlecht bezahlten Care Economy. Den Gender Pay Gap sehen manche deshalb vor allem als ein Ergebnis der falschen Berufswahl. Doch selbst wenn Frauen und Männer den gleichen Beruf ausüben, im gleichen Stundenumfang, bleibt immer noch eine Lohnlücke von sieben Prozent. Anlass für "WISO", der ZDF-Sendung für Wirtschaft, Soziales und Service, genauer hinzuschauen.

"WISO"-Sondersendung Frauen & Finanzen

Ungleiche Bezahlung im Job hat nicht nur Auswirkungen auf das eigene Konto, sondern beeinflusst auch direkt das Familienleben. In einer Partnerschaft sind meist die Frauen in Teilzeitarbeit, während ihr Partner Karriere macht. Wie können Familienfinanzmodelle aussehen, damit Frau im Rentenalter nicht in den nächsten Gap fällt? Und welche Stereotypen sorgen dafür, dass es zu ungleicher Bezahlung kommt? Diesen Fragen geht Moderatorin Valerie Haller nach – in einer monothematischen "WISO"-Ausgabe am Montag, 6. März 2023, 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Dann geht es unter anderem um die Frage, warum Frauen für manche Produkte und Dienstleistungen mehr bezahlen als Männer. "WISO" zeigt, warum die Hersteller schon bei Kinderprodukten auf rosa und hellblau setzen.

Themenwoche "Mein Gehalt" bei "Die Geldin"

Wie kontert man in der Gehaltsverhandlung typische Absagen von Vorgesetzen? Wie erfragt man in seinem Unternehmen, ob man gleiches Gehalt für gleichen Lohn bekommt? Sina Mainitz, Sophie Feil und Jennifer Lee sind die Hostinnen des Instagram-Kanals "Die Geldin" und widmen sich rund um den Equal Pay Day in einer Themenwoche praktischen Fragestellungen, die die Userinnen ermutigen sollen. Auch auf dem "WISO"-Instagram-Kanal wird es in der Woche vom 6. bis 10. März 2023 in Storys und Reels um das Thema Equal Pay gehen.

Frauen vor: Gleiche Leistung, gleiches Geld

In der ZDFmediathek ist bereits die Doku "Frauen vor – Gleiche Leistung, gleiches Geld" von Eva Schmidt und David Metzmacher zu sehen, die am Dienstag, 7. März 2023, 22.25 Uhr, in 3sat gesendet wird. Der Film geht den vielschichtigen Gründen des Gender Pay Gap nach, zeigt wissenschaftliche Erkenntnisse und viele Lösungsansätze – zum Beispiel, woran das sogenannte schwache Verhandlungsverhalten von Frauen ursächlich liegt und wie man es abstellen kann.

"Was die Krise mit unserem Geld macht": So investieren junge Frauen

In der "WISO"-Doku "Krieg, Kollaps, Kursverlust – Was die Krise mit unserem Geld macht", die in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, legen zwei Reporterinnen ihr eigenes Geld an und dokumentieren ein Jahr lang, was damit in der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten passiert. Karen Grass setzt auf Nachhaltigkeit, Franziska Kues investiert konventionell. Welches Depot schlägt sich besser? Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren mehr über die Unterschiede der Anlagestrategien und können verfolgen, wie die beiden Depots verrücktspielen. Sie lernen zudem, welche Hürden die beiden auf ihrem Weg zur konkreten Anlageentscheidung überwinden müssen.

Kontakt Bei Fragen zu "WISO" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen Hier finden Sie "WISO" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell