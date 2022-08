HypZert GmbH

HypZert stellt Studie zur Bewertung von Flexible Office Spaces vor

Berlin (ots)

Co-Working, Desk-Sharing, Business Center: Büroimmobilienmärkte der Zukunft

Der Büroalltag ist in der letzten Zeit vor allem durch die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung gründlich durchgeschüttelt worden. In vielen Bereichen gelten weder "Nine to five" noch die traditionelle 5-Tage-Woche mehr. Wie wirkt sich dieser Umbruch in der Arbeitswelt auf die Nutzung von Büros aus? Flexibles, "hybrides" Arbeiten, teils von zuhause, teils von unterwegs und teils im Büro erfordert ebenso flexible Konzepte für die Nutzung von Büroflächen. Doch auch schon vor der Pandemie ist der Markt für flexible Büroflächen durch generelle Veränderungen in Arbeits- und Unternehmenskulturen deutlich gewachsen.

Für Immobiliengutachter/innen stellt sich die Frage, wie solche neuen Büroformen die Nutzung von Büroflächen mittel- und längerfristig beeinflussen werden. Werden traditionelle Büroflächen insgesamt weniger nachgefragt werden, oder weisen flexible oder hybride Konzepte ein höheres Risiko auf? Wie werden diese Flächen inkl. verschiedener Serviceleistungen bewertet? Welche Miete kann dafür angesetzt werden? Was gibt es bei solchen Objekten zu beachten?

In der neuen HypZert Studie "Flexible Office Space - Neue Konzepte für die Büroimmobilienmärkte der Zukunft" werden die verschiedenen flexiblen Bürokonzepte beschrieben und auf verschiedene Vertragsarten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Arbeitsstättenrichtlinien und Herstellkosten eingegangen. " Die HypZert Fachgruppe "Büro | Co-Working" erläutert unter anderem, was Business Center mit umfassenden Serviceleistungen von Co-Working Spaces unterscheidet und welche Sichtweise die jeweiligen Nutzer und Betreiber haben", so Tanja Reiß, Geschäftsführerin der HypZert GmbH. Als konkrete Hilfestellung für Immobiliengutachter/innen haben die Autoren eine Übersicht über wichtige Kenngrößen für die Bewertung zusammengetragen.

Interessierte können die Studie über den HypZert Shop unter www.hypzert.de beziehen.

Über die HypZert

Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 zertifiziert Immobiliengutachter nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

Das Fachwissen von Gutachtern für Spezialthemen bündelt HypZert in elf Fachgruppen. Die Fachgruppe Büro | Co-Working wurde 2019 gegründet und beschäftigt sich mit allen Bewertungsfragen rund um Flexible Office Spaces.

Original-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuell