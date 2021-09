Anaqua

Anaqua verbessert das IP-Management bei Bausch Health

München / Laval, QC (ots)

Die AQX-Plattform von Anaqua ermöglicht Patent- und Markenmanagement mit integrierten IP-Analysen

Anaqua, führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass sich Bausch Health Companies Inc. für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung von geistigem Eigentum in den weltweiten Niederlassungen des Unternehmens für Gesundheitsprodukte zu verbessern.

Bausch Health wird AQX von Anaqua als primäres IP-Managementsystem sowohl für das Patent- als auch für das Markenmanagement einsetzen und damit seinen bisherigen IP-Dienstleister ablösen. Bausch Health wird Anaquas breite Palette an IP-Angeboten nutzen, darunter AcclaimIP für Patentanalysen, Anaqua Services für Patentannuitäten und Markenverlängerungen sowie die AQX-Module für IP-Vertrags- und Finanzmanagement.

Bob Romeo, CEO von Anaqua, betonte: "Bausch Health ist ein innovatives Gesundheitsunternehmen, das sich verpflichtet hat, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Wir sind stolz darauf, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten und seine wertvollen IP-Assets durch die erweiterten Innovations- und IP-Management-Lösungen von Anaqua besser nutzbar machen zu können."

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf LinkedIn.

Original-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell