Veranstaltung: KI und Intellectual Property

Web-Seminar informiert über die Herausforderungen mit Künstlicher Intelligenz in der Welt des geistigen Eigentums.

Anaqua, ein führender Anbieter von Software-Lösungen für das Management von geistigem Eigentum (engl.: Intellectual Property, kurz: IP), veranstaltet am 06. Juli von 15 bis 17 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) erneut ein Online-Fachevent in München, diesmal zum Thema Künstlicher Intelligenz (KI) und geistigem Eigentum.

Welche Konzepte stehen eigentlich hinter dem Schlagwort "KI", wie funktioniert maschinelle Intelligenz und wo wird sie bereits erfolgreich eingesetzt? Wo liegen die Grenzen der Nutzung, insbesondere hinsichtlich der Sorgfaltspflichten von Unternehmen und Patentexperten?

Die aufgrund der Corona-Pandemie erneut virtuell angelegte Veranstaltung widmet sich diesen Fragen und wird mit vier ExpertInnen live aus einem Studio in München in hoher Bild- und Tonqualität gestreamt. Dadurch, dass anschließend Fragen und Anmerkungen der TeilnehmerInnen möglich sind, regt das Web-Seminar den Austausch von IP-Verantwortlichen zur effizienten Verwaltung von Schutzrechten an. In vier Vorträgen werden unter anderem der aktuelle Rechtsrahmen für KI sowie die Rolle von KI für geistiges Eigentum beleuchtet. Außerdem erwartet die Teilnehmer ein Einblick in die Möglichkeiten von KI in der industriellen Produktion.

Web-Seminar mit folgenden Vorträgen:

- Themenimpuls "Rechtsrahmen für KI der Europäischen Union" und Moderation des Events - Alexandra Dellmeier, Rechtsanwältin, LexDellmeier Kanzlei für Marken- und Designrecht, München - Einführung in KI und Bedeutung für IP-Prozesse - Jonas Delkurt, Solutions Consultant, ANAQUA, London - KI in der industriellen Produktion - Dr. Andreas Gallasch, CEO, Software Factory, München - Kann man sich auf KI verlassen? - Dr. Bernd Haberlander, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei Hinkelmann, München

"Wir hoffen, dass wir mit dem Web-Seminar im Rahmen unserer etablierten Veranstaltungsreihe wieder zahlreiche IP-Experten aus Unternehmen und Patentanwaltskanzleien virtuell zusammenbringen können, um einen Austausch über die aktuellsten Entwicklungen und den bestmöglichen Umgang mit geistigem Eigentum anzuregen", so Jan Witt von Anaqua.

Im März hatte Anaqua dieses Jahr das letzte Mal zu einem Web-Seminar über IP-Management eingeladen. Die nun folgende Veranstaltung führt den gegenseitigen Wissensaustausch unter IP-Experten fort. Interessierte können sich noch bis zum 02. Juli 2021 für das kostenfreie Webinar anmelden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.bvmw.de/event/11660/bvmw-event-1/

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

