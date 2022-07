HypZert Studie zum Baumonitoring im Rahmen von Immobilienfinanzierungen

Berlin (ots) - Dr. Jan Peter Annecke, Helaba, ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der HypZert GmbH. Annecke, Bereichsleiter Immobilienkreditgeschäft in der Helaba, der bereits im Mai 2019 in den Aufsichtsrat der Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter entsandt wurde, rückt in der November-Sitzung des Aufsichtsgremiums in den Vorsitz auf. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Nina Babic ...

