HypZert GmbH

HypZert feiert 25-jähriges Jubiläum: 25 Jahre Qualität in der Immobilienbewertung

Berlin (ots)

In den 25 Jahren seit ihrer Einführung hat sich die HypZert Zertifizierung als Qualitätsmaßstab für Immobiliengutachter/innen in der deutschen Finanzwirtschaft etabliert.

Gut 1.400 Zertifizierte und Gäste sowie zahlreiche Gäste aus dem Ausland nahmen an der Jahrestagung zum HypZert Jubiläum teil und folgten den zahlreichen Fachseminaren in Berlin oder online im Live-Stream.

Reiner Lux, Geschäftsführer seit Gründung der HypZert, erinnerte an Meilensteine in der Entwicklung der Zertifizierungsstelle für Immobiliensachverständige und gab einen Ausblick auf die Zukunft der Immobilienbewertung. "Wohnen und Bauen in der Zukunft" war anschließend Thema der Key note speech von Oona Horx-Strathern vom Zukunftsinstitut. Flexibles Arbeiten und Energie-Autarkie sind dabei nur zwei der aktuell beherrschenden Themen.

Aktuelle Zukunftsthemen und fünf neue Studien

Zukunftsthemen für den Berufsstand der Immobiliengutachter/innen standen auch in weiteren Beiträgen im Fokus. Einmal mehr zog sich das Thema ESG (Environmental Social Governance) in verschiedenen Aspekten durch die weiteren Vorträge: ob im Sinne der EU-Taxonomie, der ökologischen und energetischen Qualität von Immobilien, der sozial-gesellschaftlichen Verantwortung und Corporate Governance der Immobilienbranche. Alle Referenten betonten deren zukünftige Bedeutung für das Gutachterwesen - und das neben Herausforderungen durch die unsichere Marktsituation und regulatorische Neuerungen.

Fachbeiträge und Podiumsdiskussionen zu aktuellen Spezialthemen wie unter anderem der Entwicklung der Innenstädte, Bewertung von Photovoltaik-Anlagen, Stallanlagen, Flexible Office Spaces und Baumonitoring zeigten die große Themenbreite der Tagung. Die Experten der HypZert Fachgruppen stellten gleich fünf neue Studien vor. Interessierte können die Publikationen im HypZert Shop erwerben.

11. Certification & Valuation Award verliehen

Bereits zum elften Mal seit 2001 konnte im Rahmen der Jahrestagung der HypZert CERTIFICATION & VALUATION AWARD vergeben werden. Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance bei der Helaba und Vorsitzender des HypZert Aufsichtsrates und Raymond Trotz, Gründungsvater und ehemaliger Vorsitzender des HypZert Aufsichtsrates, überreichten die Auszeichnung an Dr. Dieter Bärwald, stellvertretend für den Prüfungsausschuss, für fachlich angemessene, faire Prüfungen und die Aufrechterhaltung des Qualitätsanspruchs an HypZert Gutachter/innen.

Über die HypZert

Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

Original-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuell