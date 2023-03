ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/23

Mainz (ots)

Woche 10/23 Mo., 6.3. 19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Valerie Haller Bitte streichen: Sarah Tacke (Die Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 7.3.2023, 4.30 Uhr beachten.) Woche 13/23 So., 26.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Tatort Geldautomat Sprengstoff-Räubern auf der Spur Film von Robert Heller Deutschland 2023 ("ZDF.reportage: Zum Nordkap mit Hurtigruten" wird auf So., 2.4.2023, 18.00 Uhr verschoben.) Mo., 27.3. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Montagskino Adrenalin The Revenant - Der Rückkehrer 0.35 heute journal update (VPS 0.40) 0.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.55) Pilotinnen 2.00 60 Jahre ZDF (VPS 2.05) Der Staatsanwalt Freier Fall 3.00 60 Jahre ZDF (VPS 3.05) Der Staatsanwalt Tod einer Ehe 3.55 60 Jahre ZDF (VPS 4.05) Der Staatsanwalt Mord nach Mitternacht 4.55- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 Woche 14/23 So., 2.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage Zum Nordkap mit Hurtigruten (Text und weitere Angaben s. 26.3.2023) --------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Zum Nordkap mit Hurtigruten Selfie am Polarkreis Film von Oliver Koytek und Anna-Sofia Angelis (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell