Mehrheit der Kreativen bewertet Zusammenarbeit mit dem ZDF positiv

Sender stellt Ergebnisse der ersten Befragung der Kreativwirtschaft vor

Mainz

Das ZDF hat im Rahmen der Berlinale 2023 die Ergebnisse der ersten Befragung der deutschen Kreativwirtschaft vorgestellt. Mit einem positiven Ergebnis: 58 Prozent der Befragten äußern sich zufrieden oder sehr zufrieden über ihre Zusammenarbeit mit dem ZDF. Unter den Produzentinnen und Produzenten sind es 70 Prozent. Neben diesen haben auch Kreative aus den Gewerken Schauspiel, Regie und Drehbuch an der Untersuchung teilgenommen.

Die Programmvielfalt, die Reichweite des ZDF in der Gesellschaft und die Innovationsfähigkeit werden als Stärken in der Zusammenarbeit gewertet. Auch die Verlässlichkeit des ZDF als Partner für die Kreativen und die Qualitätsansprüche des Senders werden hervorgehoben. Herausforderungen bestehen bei der Entscheidungsgeschwindigkeit, der Prozessdauer in der Administration, in der angespannten finanziellen Situation der Branche sowie bei der wahrgenommenen Innovationsbereitschaft in der Breite des ZDF-Angebots.

ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Ich freue mich sehr über die Zufriedenheit in der Zusammenarbeit mit uns. Gleichzeitig hat uns die Studie aufgezeigt, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Das gehen wir an, denn das ZDF will der bestmögliche Partner für alle Kreativen in Deutschland sein."

Gesellschaftlicher Beitrag des ZDF spielt besondere Rolle für die Kreativen

Die Untersuchung hat darüber hinaus ergeben, dass für die Kreativen gesellschaftliche Zukunftsthemen eine besondere Rolle spielen. Dazu zählt vor allem der Beitrag des öffentlich-rechtlichen ZDF für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber auch Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und Nachwuchsförderung sind wichtige Themen. Die Sicherung der Unabhängigkeit der deutschen Kreativwirtschaft steht ebenfalls weit oben auf der Liste jener Themen, denen sich das ZDF widmen soll.

Die Ergebnisse sind ein erster wichtiger Schritt für einen zukunftsgewandten, partnerschaftlichen Austausch zwischen der Kreativwirtschaft und dem Sender. Mit ihm soll die Zusammenarbeit verbessert und gestärkt werden, damit das ZDF, der größte Einzelauftraggeber der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft, auch weiterhin erster Ansprechpartner für die Kreativen ist.

Die Untersuchung wurde durch das unabhängige Marktforschungsinstitut Mindline Media im Zeitraum September bis November 2022 mit 420 Befragten der deutschen Kreativwirtschaft durchgeführt. Es handelt sich um die erste Studie dieser Art, die in Deutschland von einem Bewegtbildanbieter durchgeführt wurde. Sie entstand im Zusammenhang mit der Strategie "Ein ZDF für alle", mit der das ZDF die zukunftsfähige Aufstellung bis 2025 in Bezug auf das Programm und die Unternehmenssteuerung sicherstellen will.

