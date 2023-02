ZDF

1 Jahr Ukraine-Krieg: Schwerpunkt-Woche im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der ZDF-Programmschwerpunkt "1 Jahr Ukraine-Krieg" ist in der Woche vom 20. bis 24. Februar 2023 in den aktuellen Nachrichten und Magazinsendungen des ZDF präsent – von "WISO spezial: Was hat der Krieg bei uns verändert?" über "frontal spezial: Der Ukraine-Krieg – ein Jahr der Zerstörung", über "ZDFzeit" und "ZDFzoom"-Dokus bis zum "heute journal", dem "ZDF-Morgenmagazin" und den Gesprächssendungen von "Markus Lanz" und "maybrit illner".

WISO spezial: Was hat der Krieg bei uns verändert?

Das "WISO spezial" mit Moderatorin Sarah Tacke geht am Montag, 20. Februar 2023, 19.25 Uhr, im ZDF der Frage nach, wie sich nach einem Jahr Ukraine-Krieg auch das Leben in Deutschland verändert hat. Hier suchen weiterhin Flüchtlingsfamilien nach Wohnraum und Arbeit – welche Möglichkeiten gibt es aktuell zu helfen? Und wie kann die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelingen? Über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, die Deutschland zu schaffen machen, berichtet "WISO spezial" unter anderem auch im Gespräch mit Expertinnen und Experten.

ZDFzeit: Putins Komplizen – Die geheime Welt der Oligarchen

Wie russische Oligarchen das System Putin stützen, beleuchtet am Dienstag, 21. Februar 2023, 20.15 Uhr, die "ZDFzeit"-Dokumentation "Putins Komplizen – Die geheime Welt der Oligarchen". Der Film von Florian Huber steht ab Dienstag, 21. Februar 2023, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Wie in einem Ermittlerkrimi begibt sich die Dokumentation auf die Suche nach Russlands Oligarchen und zeichnet ein informatives Bild von jenen superreichen Männern, die in den 1990er-Jahren als die eigentlichen Herrscher im Kreml galten, jedoch vom unscheinbaren Wladimir Putin erst entmachtet und dann zu seinen persönlichen Geldverwaltern, Stellvertretern und Kriegsmanagern zurechtgestutzt wurden.

frontal spezial: Der Ukraine-Krieg – ein Jahr der Zerstörung

Direkt im Anschluss an die "ZDFzeit"-Dokumentation berichtet "frontal spezial" mit Moderatorin Ilka Brecht ab 21.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek direkt vom Frontverlauf in der Nähe von Bachmut. Die Sendung schildert zudem, wie die Zeitenwende die deutsche Politik verändert hat. Und sie schaut nach Russland und geht der Frage nach, wie nach einem Jahr Krieg die Stimmung in diesem Riesenland ist – abseits der russischen Propaganda.

ZDFzoom: Auf der Spur eines Kriegsverbrechens

"Die verschwundenen Kinder von Cherson" rücken am Mittwoch, 22. Februar 2023, 22.15 Uhr, bei "ZDFzoom" in den Blick. "Auf der Spur eines Kriegsverbrechens" schildert die Dokumentation, wie Russland Kinder aus Cherson und anderen Orten der Ukraine verschleppt hat und welche Strategie Putin mit der Deportation Minderjähriger verfolgt. ZDF-Reporter Arndt Ginzel stößt bei seiner Recherche unter anderem auf 15 Heimkinder, die von Russen verschleppt wurden und denen die Flucht aus Russland gelang.

auslandsjournal: Zeitenwende global – Russlands Angriff auf die Freiheit

In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 2023, 1.00 Uhr, ist im ZDF die "auslandsjournal"-Doku "Zeitenwende global – Russlands Angriff auf die Freiheit" zu sehen. Die Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten des ZDF haben sich in ihren jeweiligen Berichtsgebieten auf Spurensuche begeben und verbinden dies zu einer weltweiten Perspektive. In der ZDFmediathek ist das als Doku-Serie ab Mittwoch, 22. Februar 2023, 20.00 Uhr, abrufbar.

"heute journal" und "maybrit illner" am Vorabend des Jahrestags

Am Abend vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns bietet das "heute journal" mit Marietta Slomka am Donnerstag, 23. Februar 2023, 21.45 Uhr, eine besondere Schwerpunktsendung. Und direkt im Anschluss um 22.15 Uhr wird im ZDF-Polittalk "maybrit illner" über ein Jahr Ukraine-Krieg diskutiert.

"ZDF-Morgenmagazin" mit Geflüchteten im Gespräch

Anlässlich des Jahrestags des russischen Einmarsches in der Ukraine sind im "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 24. Februar 2023, ab 8.30 Uhr geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zum Gespräch im "moma-Café". "1 Jahr Ukraine-Krieg" ist zuvor bereits Thema in weiteren "moma"-Beiträgen und -Gesprächen. Sara El-Damerdash moderiert von 5.30 bis 7.00 Uhr, Harriet von Waldenfels und Andreas Wunn führen von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr durch das "ZDF-Morgenmagazin". Im Anschluss ab 9.03 Uhr ist bei "Volle Kanne – Service täglich" ZDF-Reporter Timm Kröger zu Gast, der zuletzt im Januar für das ZDF aus der Ukraine berichtet hatte.

Liveübertragung der zentralen Veranstaltung zum Jahrestag

Das ZDF überträgt am 24. Februar 2023 ab 10.30 Uhr live aus dem Schloss Bellevue die "zentrale Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Veranstaltung mit einer Rede, anschließend ist ein Grußwort des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgesehen. ZDF-Moderatorin Antje Pieper führt durch die 45-minütige Live-Übertragung aus dem Amtssitz des Bundespräsidenten.

Im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute finden sich aktuelle und hintergründige Informationen, Videos und Social Posts zu "1 Jahr Ukraine-Krieg". Zudem sind bereits zahlreiche Dokumentationen des Programmschwerpunkts in der ZDFmediathek verfügbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell