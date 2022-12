ZDF

Satirische Jahresrückblicke im ZDF und in der ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Freitag, 16. Dezember 2022, blickt das ZDF in zwei Sendungen satirisch auf das Jahr 2022 zurück: Oliver Welke und sein Team bieten in der "heute-show" einen Mix aus Aktuellem und eine Rückschau auf Themen des ablaufenden Jahres. Einen Blick auf die Jahresbestleistungen aus Politik und Gesellschaft werfen Werner Doyé und Andreas Wiemers in "Der satirische Jahresrückblick". In der letzten "heute-show" des Jahres wird traditionell auch der "Goldene Vollpfosten" vergeben – an all diejenigen, die sich eifrig darum "beworben" haben. Zur Verleihung des "Goldenen Vollpfosten 2022" erwartet Oliver Welke Unterstützung von Martina Hill, Gisa Flake, Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer), Matthias Matschke, Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist) und Friedemann Weise. Zu sehen ist die 45-minütige Sendung um 22.30 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Im Anschluss an den "heute-show"-Jahresabschluss und "Die Innenministerkonferenz" des "ZDF Magazin Royale" steht ab 0.00 Uhr "Der satirische Jahresrückblick" der "frontal"-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers auf dem ZDF-Programm. Die zwei Satiriker, bekannt aus ihrer wöchentlichen "frontal“-Rubrik "Toll!", liefern Antworten auf Fragen wie: Wer kann Robert Habecks Laufzeit verlängern? Wie viel "Doppelwumms" hat die Nebenkostenabrechnung von Olaf Scholz? Hilft der Partei DIE LINKE gegen Sahra Wagenknecht ein Abwehrschirm? Der knapp 30-minütige Rückblick auf die Jahresbestleistungen aus Politik und Gesellschaft ist bereits ab Dienstag, 13. Dezember 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen. Drei satirisch-kabarettistische Jahresrückblicke hat zudem 3sat im Programm: am 3satThementag "Kabarett und Comedy" am Freitag, 30. Dezember 2022, sendet 3sat um 16.30 Uhr "Danke für nichts! – Best of Stand-Up 2022", um 20.15 Uhr "Urban Priol: TILT 2022 – Der Jahresrückblick" und direkt im Anschluss um 21.45 Uhr "Till Reiners' Happy Hour – Best of 2022" und in der 3satMediathek. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/dersatirischejahresrueckblick und https://presseportal.zdf.de/presse/heuteshow "heute-show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/comedy/heute-show

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell