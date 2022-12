"ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz". Ein fiktionales Special

ZDF

Ein mysteriöser Mordfall in höchsten politischen Kreisen: 16 Ministerinnen und Minister der Länder und die frischgebackene Bundesinnenministerin treffen sich mitten im bayerischen Nirgendwo zur 237. Innenministerkonferenz. Es geht um nichts Geringeres, als um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Als plötzlich ein Mord passiert, gerät das Treffen völlig aus den Fugen. Das fiktionale Special "ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz" unter der Regie von Janna Nandzik zeigt das ZDF am Freitag, 16. Dezember 2022, 23.15 Uhr, sowie ab 20.00 Uhr in der ZDFmediathek. Große Herausforderungen zu meistern, ist die neue Bundesinnenministerin (Lena Dörrie) gewohnt, aber muss es gleich ein Mord auf der Innenministerkonferenz sein – mitten in Bayern, ohne Handyempfang und Kontakt zur Außenwelt? Erschwerend kommt hinzu: die Innenministerinnen und -minister der Länder sind bei der Aufklärung des Verbrechens keine große Hilfe. Ist sie etwa die Einzige, die wissen will, was in diesem gottverlassenen Schloss vorgefallen ist? Zu sehen ist Jan Böhmermann in der Rolle von Michael Gloistein, Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen. Außerdem mit dabei sind unter anderen Bayerns Innenminister Ullrich Mayer, gespielt von Christoph Zrenner, NRW-Innenminister Dr. Manuel Stirner, gespielt von Ole Fischer und Bernhard Schütz als Hamburgs Innensenator Dr. Paul Stanze. "'Die Innenministerkonferenz' bringt Angst und Schrecken dahin, wo sie hingehören – in die Wohnzimmer der Bürgerinnen und Bürger", freut sich Satiriker Jan Böhmermann – Darsteller, Produzent und zusammen mit Carla Kaspari für Buch und Idee verantwortlich. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmagazinroyale "ZDF Magazin Royale" in der ZDFmediathek (aktuelle Sendung am Sendetag ab 20.00 Uhr): https://zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale

