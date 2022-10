ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/22

Mainz (ots)

Woche 41/22 So., 9.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 14.00 Uhr beachten: 14.00 Duell der Gartenprofis – Lieblingsgärten (VPS 14.05) 14.45 planet e.: Ostsee in Not (VPS 14.50) 15.17 Aktion Mensch Gewinner (VPS 15.19) 15.20 heute Xpress 15.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 15.30) 16.10 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 16.15) 17.40 Wahl 2022 im ZDF (VPS 17.45) Wahl in Niedersachsen Mi., 12.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 ZDFzoom (HD/UT) Die Macht der Spielerberater Film von Sebastian Galle Kamera: Lars Schwellnus Deutschland 2022 ------------------ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.30 ZDFzoom (HD/UT) Die Macht der Spielerberater Film von Sebastian Galle (von 22.15 Uhr) Kamera: Lars Schwellnus Deutschland 2022 Woche 44/22 Mi., 2.11. Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 auslandsjournal - die doku: What's up, USA? (HD/UT) Amerika vor den Wahlen Film von Antje Pieper, Matthias Pupat und Jenifer Girke USA 2022 Die lange Nacht zur Klimakonferenz 1.30 planet e.: Klimasünder Industrie (HD/UT) Schaffen Stahl, Zement und Co. die Wende? Film von Marilena Schulte (vom 18.9.2022) Deutschland 2022 2.00 planet e.: Wundermittel Wasserstoff (HD/UT) Bringt die saubere Energie mehr Klimaschutz? Film von Mark Hugo (Erstsendung 25.4.2021) Deutschland 2021 2.30 planet e.: Tresor für CO2 (HD/UT) Film von Ingolf Baur (Erstsendung 5.4.2020) Deutschland 2020 3.00 planet e.: Karibische Sturmfront (HD/UT) Wie der Inselstaat Dominica dem Klimawandel trotzt Film von Andrea Schäfer und Anja Leuschner (Erstsendung 14.11.2021) Deutschland 2021 3.30 planet e.: Wenn die Kältesteppe taut (HD/UT) Neue Chancen für die Landwirtschaft? Film von Patrick Zeilhofer und Volker Wasmuth (Erstsendung 7.11.2021) Deutschland 2021 4.00 planet e.: Städte der Zukunft (HD/UT) Aktiv leben, aktiv Klima schützen Film von Frank Eggers (vom 27.3.2022) Deutschland 2022 4.30 plan b: Einfach unter Strom (VPS 4.45) 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 (Die Wiederholungen "ZDFzeit: Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft", "auslandsjournal - die doku: Trumps langer Schatten" und "frontal" entfallen.) Woche 45/22 Mo., 7.11. 19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Sarah Tacke Bitte streichen: Marcus Niehaves (Änderung bitte auch für Mo., 14.11.2022, 19.25 Uhr und Di., 15.11.2022, 4.20 Uhr beachten.)

