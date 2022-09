ZDF

"Lanz & Precht": ZDF-Video-Podcast mit Gast Reinhold Messner

Eine Bergsteiger-Legende als Gast für die Premiere zu dritt: Die ZDF-Talker Markus Lanz und Richard David Precht begrüßen in ihrer aktuellen Video-Podcast-Folge erstmals einen Gesprächsgast. Mit Reinhold Messner sprechen "Lanz & Precht" über die Freude des Verzichts, die Angst vor dem Tod und den Willen zu leben. Der neue Video-Podcast ist ab Freitag, 30. September 2022, abrufbar auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und über den ZDFheute-Youtube-Kanal. In dem Video-Podcast zu dritt werden folgende Fragen aufgeworfen: Warum braucht es manchmal weniger als mehr, um erfolgreich und vielleicht auch glücklicher zu leben? Muss Verzicht zwingend Mangel bedeuten oder vielleicht sogar Macht? Der gerade 78 Jahre alt gewordene Reinhold Messner hat sich den härtesten Strapazen gestellt und ist dem Tod dabei zum Greifen nah gekommen. Er hat Menschen am Berg wahnsinnig werden sehen, seinen Bruder sterbend zurücklassen müssen und doch ist seine Angst vor dem eigenen Ende eine ganz andere. Lanz und Precht sprechen über ihre eigenen Gefühle zu Leben und Sterben ebenso wie Reinhold Messner über seine außergewöhnliche Nahtod-Erfahrung, die ihm den entscheidenden Schritt zum Weiterleben ermöglicht hat. Dass er trotz einer "aggressiven Faschistin" als Wahlsiegerin in seinem Heimatland Italien positiv in die Zukunft blickt und dass ihn Unmögliches besonders herausfordert, erzählt Reinhold Messner in dieser außergewöhnlichen Ausgabe des "Lanz & Precht"-Podcasts. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/markuslanz oder https://presseportal.zdf.de/presse/precht Podcast: Lanz & Precht mit Reinhold Messner in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/video/lanz-precht-messner-podcast-100.html

Podcast: Lanz & Precht über Tierwohl in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/video/lanz-precht-podcast-tierwohl-100.html Podcast: Lanz & Precht über Verzicht in der ZDFmediathek https://zdf.de/nachrichten/video/lanz-precht-audio-podcast-verzicht-100.html ZDFheute in der ZDFmediathek: https://youtube.com/zdfheute

