Mittwoch, 26. Oktober 2022, 22.15 Uhr, Deutscher Zukunftspreis 2022/ Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation

Der mit 250.000 Euro dotierte "Deutsche Zukunftspreis – Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation" wird für zukunftsweisende Ideen vergeben. Entwicklung bis zur Marktreife. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Moderation: Mai Thi Nguyen-Kim.

Der Preis wird in diesem Jahr zum 26. Mal verliehen. Von Beginn an - seit 1997 - ist das ZDF als Medienpartner dabei. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das Kraftwerk Berlin.

Die Nominierungen beschäftigen sich mit folgenden Themen:

ZEIS Lattice Lightsheet 7 – Die Grundlagen des Lebens erforschen Sprecher: Dr. rer. nat. Thomas Kalkbrenner, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena; Dr. rer. nat. Jörg Siebenmorgen, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena; Dipl.-Phys. Ralf Wolleschensky, Carl Zeiss Microscopy GmbH; Jena ZEISS Research Microscopy Solutions, Jena

Die Chargebox – Elektroautos in Minuten statt in Stunden laden, ohne das Stromnetz auszubauenSprecher: Dipl.-Ing. Thomas Speidel, ads-tec Energy GmbH, NürtingenDr. rer. nat. Thorsten Ochs, ads-tec Energy GmbH, Nürtingen;Dipl.-Ing. Stefan Reichert, Frauenhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg i.Br.

Hochpräzise adaptive Patientenpositionierung für die Strahlentherapie – ExacTrac Dynamic von BrainlabSprecher: Stefan Vilsmeier, Brainlab AG, München; Dipl.-Inf. Claus Promberger, Brainlab AG, München;Prof. Dr. med. Cordula Petersen, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

