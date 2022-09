ZDF

"ZDF spezial": Trauer um Queen Elizabeth II.

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Live aus London berichtet das ZDF am Mittwoch, 14. September 2022, von 13.00 bis 17.00 Uhr, über die "Trauer um Queen Elizabeth II.". Am Mittwoch wird der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palace nach Westminster Hall überführt.

Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seinen Söhnen William und Harry. Erwartet wird, dass hunderttausende Briten die Straßen säumen und so Abschied von der Königin nehmen wollen.

In Westminster Hall wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, einen kurzen Gottesdienst im Beisein des Königs abhalten.

Das "ZDF spezial" live aus London moderiert ZDF-Chefredakteur Peter Frey. An seiner Seite sind die ZDF-Royal-Expertin Julia Melchior, ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann sowie die Historikerin Karina Urbach.

Und auch am Montag, 19. September 2022, dem nationalen Feiertag in Großbritannien zur Beisetzung der Queen, berichtet "ZDF spezial" live aus London. Direkt im Anschluss an das "ZDF-Morgenmagazin" sendet das ZDF live von den Trauerfeierlichkeiten und dem Staatsbegräbnis in London. Hunderte Staats- und Regierungschefs sowie Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger werden in der britischen Hauptstadt erwartet.

Auch online auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek sind die Trauerfeierlichkeiten mitzuerleben. Dort informiert aktuell der Liveblog "Die Welt trauert um die britische Königin" über alles Wissenswerte. Zudem finden sich dort auf der Themenseite "Queen Elizabeth II." aktuelle Berichte ebenso wie Dokumentationen über das Leben und Wirken der Queen.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfspezial

ZDFmediathek:

Themenseite "Queen Elizabeth II.": https://zdf.de/nachrichten/thema/queen-elizabeth-ii-114.html

Liveblog "Die Welt trauert um die britische Königin": https://zdf.de/nachrichten/panorama/queen-elizabeth-ii-tod-liveblog-100.html

ZDFheute: https://zdf.de/nachrichten

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell