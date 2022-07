ZDF

"planet e." im ZDF über die "Öko-Wende im Wohnmobil"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Camping boomt. Wirklich umweltfreundlich ist der Urlaub im Grünen dabei (noch) nicht, denn Wohnmobile sind meist Spritfresser und Wild-Camper schaden der Natur massiv. "planet e." fragt, wie umweltfreundliches Campen funktionieren kann und stellt neue Trends und Ideen vor. Der Film "Öko-Wende im Wohnmobil. Wie grün ist Camping wirklich?" von Mark Hugo läuft am Sonntag, 24. Juli 2022, um 15.45 Uhr im ZDF und ist ab Dienstag, 19. Juli 2022, 12 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.

Fast 80.000 Wohnmobile wurden in Deutschland allein im letzten Jahr neu zugelassen – so viele wie noch nie. Doch der Boom hat seine Schattenseiten: Die Ranger im Nationalpark Berchtesgadener Land finden nicht nur jeden Tag Dreck und Fäkalien in der Wildnis – manche illegalen Camper hinterlassen sogar komplette Billigzelte samt Schlafsäcken. Wenn es um Klima- und Umweltfreundlichkeit geht, ist auch bei Wohnmobilen noch viel Luft nach oben. Wegen der geringen Reichweite stecken etwa E-Antriebe in der Nische. 2019 ging das erste E-Wohnmobil auf den Markt, doch es ist teuer und muss spätestens nach 400 Kilometern an die Ladesäule.

Doch die Camping-Zukunft könnte schon bald viel klimafreundlicher sein: Ein Solar-Reisemobil der TU Eindhoven hat es ohne Laden bis nach Südspanien geschafft, und ein Wohnwagen mit Hilfs-E-Motor und Extra-Batterie für größere Reichweiten steht kurz vor der Marktreife. Auf neuen Wohnmobilen und Camper-Vans gehören Dach-Solarzellen längst zum Standard. Und in Fachgeschäften finden sich mittlerweile zahlreiche umweltschonende Utensilien – etwa ein Kocher, der nebenbei Strom fürs Handy produziert.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete

"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell