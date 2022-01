Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Djokovic

Halle/MZ (ots)

Als Märtyrer ungeimpfter Corona-Skeptiker taugt Djokovic nicht. Denn das Problem ist nicht, dass er nicht geimpft ist. Das ist seine freie Entscheidung. Das Problem ist, dass er trotz dieser Entscheidung mit moralisch fragwürdigen Mitteln das Privileg für sich in Anspruch nehmen wollte, sich über die australischen Regeln hinwegzusetzen. Gewiss ist es unnötig demütigend, Djokovic in einem Abschiebehotel unterzubringen. Das schürt bloß nationalistische Aufwallungen in Serbien, wo Medien den Fall seit Tagen zum heroischen Kampf stilisieren. Und gewiss mus man fragen: Warum dauerte die Entscheidung so lang? Warum haben die Einwanderungsbehörden, der Staat und das Team Djokovic die Modalitäten seiner Teilnahme nicht still im Vorfeld geklärt? Es schien vermeidbar, dass der Fall derart eskaliert. Nun ist das Klima vergiftet. Djokovic hat riskant gespielt - und (vorläufig) verloren.

