ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 21/22

Mainz (ots)

Woche 21/22 Mi., 25.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom: Die Spur (HD/UT) Bunker, Sirenen, Vorräte Wie schützt uns der Staat im Krisenfall? Film von Lucas Eiler und Sebastian Galle Kamera: Björn Düseler, Tobias Schütze, Lars Schwellnus Deutschland 2022 ____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 ZDFzoom: Die Spur (HD/UT) Bunker, Sirenen, Vorräte Wie schützt uns der Staat im Krisenfall? Film von Lucas Eiler und Sebastian Galle (von 22.45 Uhr) Kamera: Björn Düseler, Tobias Schütze, Lars Schwellnus Deutschland 2022 Woche 22/22 Do., 2.6. 21.40 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka Bitte streichen: Bettina Schausten Woche 24/22 So., 12.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Bloß nicht runterschauen Die Höhenarbeiter Film von Timo Zorn Deutschland 2021 Woche 25/22 So., 19.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Köfte, Currywurst und Co. Zwischen Imbiss und Imperium Film von Sören Folkens Deutschland 2022 _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Köfte, Currywurst und Co. Zwischen Imbiss und Imperium Film von Sören Folkens (von 18.00 Uhr) Deutschland 2022

