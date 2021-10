Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Ampel

Halle/MZ (ots)

Ein Wechsel an der Spitze wäre nichts anderes als demokratische Normalität. Dabei verbreitet die Kooperation der einstigen Gegner FDP und Grüne jene Anmutung von Frische, die der Republik guttut. Wenn die Union sich weiter so aufführt wie zuletzt, dann kann die FDP auf Dauer sogar die führende Kraft des bürgerlichen Lagers werden. Die Grünen hingegen müssten akzeptieren, dass die SPD einstweilen die Spitze im Mitte-Links-Spektrum bleibt. Für die Bürger im Land ist derweil etwas anderes wichtig, nämlich die Frage: Was ist in der Sache das Beste für unser Land?

