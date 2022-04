ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 23. April 2022, 11.55 Uhr

einfach Mensch

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 23. April 2022, 11.55 Uhr einfach Mensch Mein Traum vom Hockey Film von Annette Kanis Die zwölfjährige Annika Wein möchte professionelle Hockeyspielerin werden. Wegen einer Knochenkrebserkrankung muss ihr jedoch der rechte Unterschenkel oberhalb des Knies amputiert werden. Anni, wie sie von allen genannt wird, glaubt weiter an ihren Traum. Ihr Verein und das Team unterstützen sie dabei. Geben Kraft, auch als infolge des Krebses Metastasen in ihrer Lunge festgestellt werden. Anni hat ihren Traum vom Hockey weiterhin fest im Blick. Nach Annis Diagnose entsteht im Verein die Idee, eine inklusive Mannschaft zu gründen. Der Zuspruch ist über Altersklassen hinweg gut, und die "Special Hockey"-Mannschaft des 1. Hanauer Tennis- und Hockey-Clubs e.V. trainiert nun regelmäßig. Sie ist für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen eine Anlaufstelle geworden. Anni kommt mit ihrer Sportprothese mittlerweile gut klar und konnte zu ihrer alten Mädels-Mannschaft zurückkehren. Das Training mit ihren Mannschaftskolleginnen bedeutet ihr viel, und sie will an ihrem Traum vom Hockey festhalten. Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der TV-Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell