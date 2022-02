Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt Köln: Überprüfen der Einzelfälle der Impfpflicht würde uns überfordern - Einrichtungen sollen Angaben machen

Köln. (ots)

Die Stadt Köln will in den Verhandlungen mit dem NRW-Gesundheitsministerium verhindern, dass sie bei der Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht jeden Fall einzeln überprüfen muss. "In Absprache mit anderen Kommunen fordern wir vom Land eine Abfragemaske an, die wir an einzelne Einrichtungen schicken können. Daran wird gerade noch gearbeitet. Bisher mussten wir davon ausgehen, dass das Gesundheitsamt die Einzelfälle überprüfen muss", sagte Gesundheitsdezernent Harald Rau dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Wir wirken gerade darauf hin, dass wir davon wegkommen - denn zahlenmäßig würde uns diese Überprüfung zum einen überfordern, zum anderen haben wir hierzu noch keine Kriterien von Bund und Land bekommen." Rau plädierte zudem dafür, eine Ausnahmeregelung für Mitarbeitende zu schaffen, die in ihren jeweiligen Positionen in den Einrichtungen als "unabkömmlich" gelten.

