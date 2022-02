ZDF

Außenminister Taiwans warnt in ZDF-Doku vor Krieg im Indopazifik

Der taiwanesische Außenminister Joseph Wu warnt vor einem drohenden Krieg im Indopazifik. Er wirft China vor, eine militärische Eskalation zu provozieren: "Ihre Absicht ist sehr offensichtlich, dass sie Gewalt gegen Taiwan ausüben wollen." In einem Interview für die ZDF-Dokumentation "Die Rivalen – China versus USA" kritisierte Wu das häufige Eindringen chinesischer Kampfjets in die Schutzzone um Taiwan. Dadurch sei "ein versehentlicher Krieg möglich. Das müssen wir verhindern, damit es nicht zu einem großen Konflikt kommt, in den viele Länder hineingezogen werden."

Der Außenminister forderte Europa und Deutschland auf, sich dem chinesischen Autoritarismus stärker entgegenzustellen. "Dieser Autoritarismus", so Wu, "richtet sich gegen Taiwan und andere Länder in Ostasien. Aber neuerdings auch gegen Litauen und gegen deutsche Unternehmen."

Die Äußerungen beziehen sich auf einen Streit zwischen der chinesischen Regierung und dem EU-Staat Litauen. Dieser hatte den Taiwanesen eine offizielle Vertretung in der litauischen Hauptstadt Vilnius angeboten. Seitdem droht China dem baltischen Land und verlangt von deutschen Unternehmen, ihre Geschäfte mit Litauen einzustellen, wenn sie weiter Geschäfte in China machen wollten.

"Wir hoffen, dass die europäischen Länder an der Seite Litauens stehen beim Widerstand gegen Erpressung und Autoritarismus", sagte Wu im ZDF-Interview. Im Blick auf die engen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und China ergänzte der taiwanesische Außenminister: "Mein Ratschlag an unsere deutschen Freunde ist: Wenn sie glauben, dass ihre Wirtschaftsbeziehungen mit China jetzt schon zu eng sind, dann sollten sie sich klarmachen, dass China vielleicht ja auch von deutschem Kapital, von deutscher Technologie und vom deutschen Markt abhängig ist. Wenn es auf Prinzipien ankommt, müssen wir zu unseren Prinzipien stehen."

Zwei Tage vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking blickt am Mittwoch, 2. Februar 2022, 22.15 Uhr im ZDF, die "auslandsjournal"-Doku "Die Rivalen – China versus USA" auf das Ringen derzwei größten Wirtschaftsmächte um die Vorherrschaft im 21. Jahrhundert. Die Korrespondenten-Teams aus den ZDF-Studios in Washington und Peking beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven, wie der Aufstieg Chinas die Weltmacht USA bedroht.

