Non-Stop Unterhaltung und Sport bei funk: Manu Thiele im 24h-Livestream

Mainz (ots)

Liebe, Leidenschaft und hitzige Diskussionen – das verbindet Sportjournalist Manu Thiele mit seiner Community, wenn sie über News aus der Fußballwelt sprechen. Anlässlich der 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten werden Thieles Fans mit einem besonderen Event überrascht: Auf dem YouTube-Kanal des gleichnamigen funk-Formats "Manu Thiele" findet am Samstag, 29. Januar 2022, ab 12.00 Uhr ein 24-stündiger Livestream statt. Host Manu Thiele blickt auf die Entwicklung des Kanals zurück und bietet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Allround-Programm aus der Sportwelt. Im Hauptstudio, das dem einer Late-Night-Show gleicht, empfängt der Sportjournalist jede Stunde neue Gäste auf seiner Couch – darunter Menschen aus dem funk-Netzwerk sowie Fußballerinnen und Fußballer, Journalistinnen und Journalisten oder Bloggerinnen und Blogger. Persönlichkeiten wie Thomas Helmer (Fußball-Europameister 1996), Hubertus Koch (Filmemacher) und Melanie Leupolz (Fußball-Nationalspielerin) sind unter anderen dabei. Und auch die Community kommt nicht zu kurz: Die Zuschauer haben nicht nur die Möglichkeit, sich über den Chat am Stream zu beteiligen, sondern auch live in der Sendung anzurufen und mit den Macherinnen und Machern ins Gespräch zu kommen. Host Manu Thiele sucht den Aus-tausch und stellt sich Q&As, deren Themen die Community bestimmt. Warum ist die Bundesliga derzeit langweilig? Wie sinnvoll ist der Fußballpreis "Ballon d'Or"? Wie wird man eigentlich Profi-Fußballer oder -Fußballerin? Abgerundet wird der Stream durch viele weitere Programm-punkte wie ein Fußball-Quiz, Rundgänge durch das Studio und eine Partie FIFA gegen einen E-Sportler. Abwechslung ist somit garantiert. Welche Gäste wann im Stream zu sehen sein werden, und was als Nächstes passiert, wird parallel auf Instagram veröffentlicht. Hier geht's zum Kanal von Manu Thiele Manu Thiele wird von der KG Media Factory GmbH produziert. Das Format entsteht in einer Kooperation des ZDF sportstudio mit funk. Kontakt: funk-Presse-Team, Telefon: 0170 − 9177990, presse@funk.net Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Weitere Informationen zum Format "Manu Thiele" sind im funk-Presseportal nachzulesen. Dort stehen nach Akkreditierung Pressebilder zur Verfügung. Presseseite funk: https://presse.funk.net

