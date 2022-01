ZDF

ZDF-"heute journal" mit Christian Sievers und Hanna Zimmermann

Neues Doppel im "heute journal": Am Montag, 10. Januar 2022, 21.45 Uhr, wird Christian Sievers die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer als Nachfolger von Claus Kleber begrüßen. An seiner Seite als Co-Moderatorin präsentiert dann erstmals Hanna Zimmermann die Nachrichten-Blöcke im "heute journal". Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des "heute journal": "Christian Sievers und Hanna Zimmermann sind beide journalistisch hoch kompetent und passen deshalb als neues Duo ins 'heute journal'. Sie gewährleisten Kontinuität für Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenmagazin." Christian Sievers moderiert das "heute journal" als Nachfolger von Claus Kleber nun im steten Wechsel mit Marietta Slomka. Zudem wird die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten die Sendung einige Wochen im Jahr präsentieren. Zuständig für die Co-Moderationen sind neben Hanna Zimmermann nach wie vor Gundula Gause und Heinz Wolf. Gundula Gause wird künftig in mehr aktuellen ZDF-Nachrichtensendungen zu sehen sein. So wird sie neben der Co-Moderation im "heute journal", in der Regel an der Seite von Bettina Schausten, häufiger auch das Spätmagazin "heute journal update" moderieren sowie die "heute"-Nachrichten um 12.00 und 17.00 Uhr. Kay-Sölve Richter, die bislang Co-Moderatorin von Christian Sievers im 'heute journal' war, wird nun verstärkt am Tage die "heute"-Sendungen moderieren – unter anderem die Ausgaben um 12.00 und 17.00 Uhr. Christian Sievers, geboren 1969 in Offenbach/Main, präsentierte von 2014 bis Ende September 2021 die 19.00-Uhr-"heute"-Sendung im ZDF und gelegentlich das "heute journal". Seit 1998 für das ZDF tätig, war er bereits als Moderator des "ZDF-Morgenmagazins", als Präsentator von Hochrechnungen und Analysen in ZDF-Wahlsendungen und als Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv aktiv. Hanna Zimmermann, geboren 1988 in Münster, war seit September 2020 als Moderatorin des "heute journal update" im Einsatz und hatte zuvor ab März 2018 das Vorgängerformat "heute+" moderiert. Seit 2015 war sie bereits im ZDF für "heute – in Deutschland" sowie für "ZDF spezial" und ZDF-Wahlsendungen tätig. Gundula Gause, geboren 1965 in Berlin, ist seit März 1993 Co-Moderatorin des "heute journals" und somit seit bald 30 Jahren eine zuverlässige Navigatorin durch die Nachrichtenwelt. Seit 2005 für das ZDF tätig, präsentierte sie zunächst vier Jahre die "heute"-Nachrichten im "ZDF-Morgenmagazin" und war zudem als Moderatorin des "ZDFwochen-journal" und später von "heute nacht" im Einsatz. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heute Biografie Christian Sievers: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/christian-sievers/ Biografie Hanna Zimmermann: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/hanna-zimmermann/ Biografie Gundula Gause: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/gundula-gause/ Biografie Kay-Sölve Richter: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/kay-soelve-richter/ ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/heute-journal https://zdf.de/nachrichten

