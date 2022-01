ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 1/22

Mainz (ots)

Woche 1/22 Mi., 5.1. 3.55 37° Mutig, stark und frei Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 5/22 So., 30.1. 22.15 Neue Serie Agatha Christies Hjerson (1) Bitte streichen: Audiodeskription Bitte auch an folgenden Terminen beachten: So., 6.2., 22.15 Uhr So., 13.2., 22.15 Uhr Woche 6/22 Sa., 5.2. 19.25 Die Bergretter Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell