Donnerstag, 9. September 2021, 0.45 Uhr

Filmgorillas

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 9. September 2021, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert Steven Gätjen und Silke Schröckert stellen "Stillwater - Gegen jeden Verdacht" vor, in dem Matt Damon einen Vater spielt, dessen Tochter wegen Mordes in einem französischen Gefängnis sitzt. Danach unterhalten sich Daniel Schröckert und Steven Gätjen über ihre Erfahrungen beim Schließen einer Bildungslücke: Beide haben sich "Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart" angesehen und dabei einige erstaunliche Feststellungen gemacht. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

