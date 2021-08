ZDF

"Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt": Akkreditierung gestartet

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, sind die Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD sowie die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in einem 95-minütigen Live-Format zu erleben, das ARD und ZDF gemeinsam präsentieren. In "Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt" werden Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) am Sonntag, 12. September 2021, 20.15 Uhr, ihre Positionen zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs miteinander diskutieren – zu sehen im Ersten, im ZDF und auf phoenix. Auf den Social-Media-Plattformen und den Mediatheken der Sender sowie auf tagesschau.de und auf ZDFheute.de wird die Diskussionsrunde gestreamt. Die Sendung wird von Maybrit Illner (ZDF) und Oliver Köhr (ARD) moderiert.

Im Pressezentrum direkt neben dem "Triell"-Studio Adlershof in Berlin können Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker sowie politische Beraterinnen und Berater aus dem In- und Ausland "Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt" auf Großbildschirmen live verfolgen. Zudem bietet das Pressezentrum Raum für Vor- und Nachberichte, Interviews und Analysen.

Die Akkreditierung für das Pressezentrum ist ab sofort unter https://tv-triell-2021.de/ möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, 3. September 2021.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der sich immer wieder verändernden Corona-Lage behalten sich ARD und ZDF vor, Akkreditierungen gegebenenfalls an veränderte Auflagen anzupassen.

Über den Ablauf des "Triells" selbst werden ARD und ZDF zwei Tage vor der Live-Sendung auf einem Pressetermin detailliert informieren. Die Einladung zu dem Termin folgt in der kommenden Woche.

