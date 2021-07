ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 8. August 2021, 8.35 Uhr 1, 2 oder 3 Wunderwelt der Wiese Quizzen & Wissen mit Elton Saftiges Gras und summende Bienen: Bei "1, 2 oder 3" wird diesmal das Thema Wiesen abgegrast. Warum gab es früher weniger Wiesen? Und wieso essen Kühe lieber Gras vom Deich? Der heutige Studiogast heißt Jan Haft. Er ist Tierfilmer und hat einen Film über Wiesen gedreht. Wie viele Stunden war er schon auf Wiesen unterwegs? Und wofür hängt er immer eine Flasche an sein Zelt? In Deutschland gibt es viele Wiesen, auf denen unterschiedliche Pflanzen wachsen und unterschiedliche Tiere leben. Ab und zu werden diese Wiesen gemäht und zum Beispiel als Futter für Kühe verwendet. Doch warum fliegt vorher eine Drohne über das Feld? Nachdem das Gras gekürzt ist, sieht man Störche und Füchse auf dem Feld. Was diese Tiere dort wohl suchen? Und was ist der Unterschied zwischen Fett-, Mager- und Salzwiese? Die Kandidaten kommen aus Berglern/Deutschland, Altach/Österreich und Doha/Qatar. Bei "1, 2 oder 3" können die Zuschauer live mitspielen. Die Fragen werden parallel zur Sendung auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt. Bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich in der Video-on-Demand-Variante nachspielen. Wer dann noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende. Mitspielen kann man über die ZDFtivi-App oder bei 12oder3livedabei.tivi.de.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell