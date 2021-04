Fruit Vegetables Europe

Glanzleistungen in der Pandemie: "CuTE-4You" sagt den europäischen Landwirten und Produzenten Danke

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Brüssel/Madrid (ots)

Corona prägt unser Leben seit mehr als einem Jahr - die Pandemie hat Leid verursacht. Aber sie hat auch gezeigt, zu was Menschen im Stande sind, wie wichtig eine lückenlose Versorgung und die Arbeit vieler Menschen ist, die sich um unser tägliches Wohl kümmern. Sie sorgen dafür, dass wir uns auch in schwersten Zeiten gesund ernähren können. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Darum startet FruitVegetablesEUROPE die Kampagne "CuTE-4You". Der Verband vereint mehr als 4.500 Unternehmen aus dem Obst- und Gemüsesektor.

Juan Marín ist der Präsident von FruitVegetablesEUROPE. Für ihn hat die Werbekampagne genau ein Ziel: "Im Grunde wollen wir tausenden von europäischen Landwirten danken, die während Covid die Versorgung von Millionen Menschen mit Lebensmitteln sichergestellt haben."

Der spanische Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, hebt dabei die beeindruckenden Zahlen hervor: "Wir produzieren auf 1,7 Millionen Hektar mehr als 30 Millionen Tonnen an exzellentem Obst und Gemüse. Direkt und indirekt arbeiten hier 300.000 Menschen."

Lob kommt auch aus Brüssel. Der zuständige EU-Kommissar Janusz Wojciechowski hat in einem Schreiben seine tiefe Wertschätzung für die Arbeit der europäischen Landwirte und Erzeuger in dieser schweren Zeit zum Ausdruck gebracht und auch die Kommissionschefin Ursula von der Leyen betont immer wieder, dass sich Corona nur gemeinsam besiegen lässt.

Die Kampagne mit dem Slogan "Wenn Sie unser Obst und Gemüse essen, gewinnt Europa und wir alle" umfasst Werbeaktivitäten in Deutschland, Belgien und Spanien.

Herzstück ist auch ein Video, in dem Vertreter des Eurovision Songcontest der vergangenen Jahre teilnehmen und das von harter Arbeit, Qualität und Belohnung erzählt. So sagt zum Beispiel die deutsche Teilnehmerin von 2013, Nathalie Horner: "Ich glaube schon, dass es Parallelen gibt. Es ist nicht nur der Künstler, der auf der Bühne steht. Ich habe Unterstützung ohne Ende. Und ich glaube, dass das sehr vergleichbar ist, mit dem Obst und Gemüse, das wir als selbstverständlich empfinden, wenn wir es im Supermarkt kaufen. Man denkt gar nicht darüber nach, wer das geerntet hat und wieviel Arbeit dahinter steckt, damit das in unsere Stände kommt."

Die EU unterstützt die Kampagne und will so den europäischen Agrarsektor stärken. Das ist ein starkes Zeichen für europäische Produkte und nachhaltigen Konsum.

"Ich finde generell, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die Bauern und die Menschen, die für uns arbeiten, unterstützt - bei uns zu Hause und bei unseren europäischen Nachbarn. CuTE-4You ist eine Kampagne für die Landwirtschaft, ein Dank an die stillen Helden der Pandemie. Und ein Aufruf an uns Verbraucher", fährt Horner fort.

Auch deshalb startet Juan Marín einen Aufruf. Es ist ihm wichtig, zu betonen, worauf es ankommt: "Essen Sie europäisches Obst und Gemüse. Obst und Gemüse aus Spanien. Obst und Gemüse aus Europa. Wenn Sie europäisches Obst und Gemüse essen, gewinnen Sie, gewinnen unsere Landwirte, Europa und somit wir alle."

Fast 20 Prozent aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Europa kommen aus dem Obst- und Gemüsesektor. Eine Spitzenleistung - auch in schweren Zeiten.

https://www.cute4you.eu

Instagram: https://www.instagram.com/cute4you_eu/

Twitter: https://twitter.com/cute4you_eu

Facebook: https://www.facebook.com/Cute4YouEU

#EuropeWins

#ConsumEurope

Original-Content von: Fruit Vegetables Europe, übermittelt durch news aktuell