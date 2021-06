ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 25. Juni 2021, 22.30 Uhr

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Freitag, 25. Juni 2021, 22.30 Uhr heute-show spezial Deutschland in der Notaufnahme Die künftige Bundesregierung steht vor einer großen Herausforderung: Um die Klimaziele einzuhalten, muss sie schnellstmöglich die Energiewende in Deutschland voranbringen. Lutz van der Horst und Fabian Köster reisen durch die Republik und prüfen, wo es derzeit in Deutschland hakt und was schnell getan werden muss. Dabei nehmen sie die Bereiche Windkraft, energetische Bausanierung und Verkehrswende genauer unter die Lupe. Ein weiteres "heute-show spezial" wird am Freitag, 3. September 2021, ausgestrahlt.

