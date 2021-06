ZDF

"Muttertag": ZDF dreht neunten Taunuskrimi

Nach Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Nele Neuhaus: Im Taunus gehen derzeit Dreharbeiten für die beliebte ZDF-Taunuskrimi-Reihe zu Ende. In der zweiteiligen Folge "Muttertag" ermittelt das Team von Pia Sander und Oliver von Bodenstein im Falle eines Serientäters. Schauspielerin Annika Kuhl übernimmt ab sofort die Rolle der Kriminalkommissarin Pia Sander, die bisher von Felicitas Woll dargestellt wurde. Tim Bergmann spielt erneut Oliver von Bodenstein. In weiteren Rollen stehen Marie-Lou Sellem, Andreas Lust, Daniela Holtz, Claudia Geisler-Bading, Tobias Langhoff, Cornelius Obonya, Sophie von Kessel, Max Hopp, Imogen Kogge, Camille Dombrowsky und andere vor der Kamera. In Gastrollen spielen Thomas Thieme und Harald Krassnitzer. Regie führt erstmals Felix Herzogenrath, die Drehbücher stammen von Annika Tepelmann.

Ein ungewöhnlicher Fall für Kommissar Oliver von Bodenstein, der aus einem Sabbatical zurückkehrt, und seine Kollegin Pia Sander, die ihren geliebten Birkenhof verkauft hat: Ein alter Mann wird tot in seiner heruntergekommenen Villa aufgefunden. Handelt es sich um Mord oder Selbstmord? Was zunächst wie eine Routine-Ermittlung aussieht, entwickelt sich für Sander und Bodenstein zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Denn auf dem Grundstück des alten Manns entdecken die beiden drei in Folie gewickelte Frauenleichen. Das auffällige Tötungsmuster führt die Kommissare zu weiteren Mordfällen, die bislang nicht aufgeklärt werden konnten. Offenbar gibt es einen immer noch aktiven Serientäter, der stets am Muttertag mordet. Mit dem Verschwinden von Pias Schwester Kim (Daniela Holtz) wird die Kommissarin auch persönlich in den Fall hineingezogen – und der nächste Muttertag steht kurz bevor.

"Muttertag – Ein Taunuskrimi" wird von der UFA Fiction GmbH (Produzent: Benjamin Benedict, Ausführende Produzentin: Karoline Kunz) für das ZDF produziert. Die Redaktion haben Daniel Blum und Anja Helmling-Grob. Die Dreharbeiten, die bereits Mitte April 2021 in München und Umgebung begonnen haben, werden derzeit abgeschlossen. Ein Sendetermin für den Zweiteiler steht noch nicht fest.

