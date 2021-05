ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 3. Juni 2021

Mainz (ots)



Donnerstag, 3. Juni 2021, 0.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert

Steven Gätjen spricht mit Daniel Schröckert über "They Want Me Dead", einen neuen Actionfilm mit Angelina Jolie, die unter der Regie von Taylor Sheridan einen kleinen Jungen retten muss.

Anschließend schauen Silke Schröckert und Anne Wernicke liebevoll kritisch zurück auf Hape Kerkelings Mediensatire "Kein Pardon" von 1993, um zu sehen, wie diese Komödie gealtert ist. Können sie heute noch ihre frühere Begeisterung nachvollziehen oder nur gähnen?

Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

