ARD Das Erste

Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 25. April 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel Geplante Themen: Im Vorfeld des Impfgipfels: Das Gesundheitssystem am Rande der Leistungsfähigkeit. Eine Reportage auf vollen Intensivstationen Autor: Klaus Weidmann Basisaufstand oder neuer Frieden in der Union? Die CDU-Basis und ihre Liebe zu Markus Söder Autorin: Kristin M. Schwietzer Gast zu beiden Themen: Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern Keine neuen Ideen. Die deutsche Russlandpolitik in der Sackgasse Autoren: Kerstin Palzer und Stephan Stuchlik Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau ist Tina Hassel im Gespräch mit Janosch Dahmen, Gesundheitspolitischer Sprecher, B'90/Die Grünen, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

