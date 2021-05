ZDF

Europa vor der Fußball-EM: ZDF-Doku von Jochen Breyer

Wie verbindet der Fußball auf der "Road to UEFA EURO 2020™"?

Die in zwei Wochen startende EM war für die Fans ursprünglich als Fußballfest und Entdeckungsreise durch Europa geplant. ZDF-Reporter ‎Jochen Breyer fragt in der Dokumentation "Fußball verbindet!? – Eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM": Was ist davon in Coronazeiten geblieben? Welche verbindende ‎Kraft hat der Fußball noch? Der Film von Jochen Breyer und Nick Golüke ist am Samstag, 29. Mai 2021, 23.30 Uhr,im ZDF zu sehen und steht bereits ab Freitag, 28. Mai 2021, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Jochen Breyer, ab 12. Juni 2021 als Moderator von "sportstudio live – UEFA EURO 2020" im Einsatz, reist in der Doku nach Amsterdam, Bilbao, Rom und Budapest. ‎Er trifft Fußballfans und spricht mit den Menschen vor Ort: Was bedeutet die EM ‎für sie persönlich? Wie hat Corona ihren Alltag, ihren Blick auf Europa verändert?

Die Dokumentation ist unter der Dachmarke "Road to UEFA 2020™" Teil des "aktuellen sportstudios", das am Samstag, 29. Mai 2021, um 23.00 Uhr im ZDF beginnt. Sie zeigt, welche Rolle der Fußball in den verschiedenen Ausrichterstätten spielt: In Bilbao trifft Jochen Breyer Fußballfans, die sich über das Aus der Stadt als Spielort freuen. Denn sie wollten nicht, dass die spanische Nationalelf im Baskenland antritt. In Budapest erfährt Jochen Breyer, wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den Fußball als politisches Instrument einsetzt. Und in Rom lernt er ein multinationales Frauenteam kennen, das genau das lebt, was die großen Verbände als Marketingbotschaft vor sich hertragen: Fußball verbindet.

Darüber hinaus berichtet ZDF-Fußballexperte Per Mertesacker aus London, wie sich die Stimmung im Mutterland des Fußballs und in der Hauptstadt dieser Europameisterschaft in den vergangenen Wochen gedreht hat. Und Schalke-Legende Youri Mulder gibt Einblicke in die niederländische Fußballseele vor dem Turnier.

In der Reihe "Road to UEFA EURO 2020™" ist am Samstag, 5. Juni 2021, 23.00 Uhr im ZDF, die "aktuelle sportstudio"-Doku "Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse" zu sehen.

"Fußball verbindet!? – Eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM" in der ZDFmediathek:

https://zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/fussball-verbindet-vor-der-em-100.html

