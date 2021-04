ZDF

Dienstag, 13. April 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Wigald Boning, Komiker Nach der Ministerpräsidentenkonferenz - Ergebnisse und Einordnung Kochen mit Armin Roßmeier - Live im Studio Postvirales Entzündungssyndrom - Wenn Kinder betroffen sind Besserwisser: "Etwas abblasen" - Woher kommt die Redewendung? Dienstag, 13. April 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Andrea Ballschuh Schleswig-Holstein öffnet Außengastronomie - Pro und Kontra Protein-Wahn - Wann ist es einfach zu viel? Expedition Deutschland: Rinteln - Zufallsbegegnungen Dienstag, 13. April 2021, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Kaum Ansteckung im Freien - Sportvereine fordern Öffnung Während Bundesligavereine ihre Meisterschaften ausspielen, liegt der Breiten- und Nachwuchssport in vielen Teilen Deutschlands fast komplett brach. "Wir produzieren gerade die Kranken der Zukunft", befürchtet Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse. Weil Kinder und Jugendliche zu wenig Sport treiben, werden Krankheitsbilder, die mit Übergewicht und Bewegungsarmut zusammenhängen, in den nächsten Jahren zunehmen, befürchtet er. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes mellitus und Bluthochdruck. Froböse kritisiert, dass ausgerechnet in einer Gesundheitskrise ein flächendeckender Bewegungsmangel herrsche. Unterstützung erhält der Sportwissenschaftler von führenden Aerosolforschern Deutschlands. Sie stellen fest: "Die Übertragung der SARS-CoV-2-Viren findet fast ausnahmslos in Innenräumen statt. Übertragungen im Freien sind äußerst selten und führen nie zu 'Clusterinfektionen', wie das in Innenräumen zu beobachten ist." Daher kommt der Biophysiker Gerhard Scheuch zu dem Schluss: "Gerade vor dem Hintergrund steigender Inzidenzzahlen würde ich dafür plädieren: mehr Sport im Freien." Das ZDF-Magazin "Frontal 21" hat sich deutschlandweit in Sportvereinen umgesehen und ist dabei auf Kritik, Unverständnis, aber auch Optimismus gestoßen. Weiteres Thema: Goldrausch in der Pandemie? - Dubiose Geschäfte mit dem Impfstoff

