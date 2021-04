ZDF

ZDF-YouTube-Kanal "Terra X plus" mit Live-Schulstunde zu "Ozeanen"

Mit Meeresbiologe Uli Kunz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Abtauchen mit Meeresbiologe Uli Kunz - das ist möglich in einer Live-Schulstunde auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X plus" am Montag, 19. April 2021, 17.00 Uhr. Unter dem Thema "Der Kreislauf des Lebens im Ozean. Vom Buckelwal zum Schleimaal - Ökologie im Meer" erzählt der Meeresbiologe 45 Minuten lang von seinen spannenden Begegnungen mit riesigen Buckelwalen und zeigt eindrucksvolle Bilder seiner Tauchgänge. Während der Schulstunde wird Uli Kunz auch Fragen beantworten, die die Schülerinnen und Schüler im Chat stellen können. Wer das Live-Event verpasst, kann bei YouTube "Terra X plus" im Anschluss das Video abrufen. Was frisst so ein großer Wal eigentlich? Und was passiert mit einem Wal, wenn er stirbt? Für die Beantwortung dieser Fragen reist der Meeresbiologe virtuell einmal um die Welt und beschreibt den Kreislauf des Lebens im Ozean. Von der kleinsten Alge über den gewaltigen Buckelwal bis zum bizarren Schleimaal in der Dunkelheit: Biologie zum Staunen. Der YouTube-Kanal "Terra X plus" ist Teil des ZDF-Bildungsangebots, das sich an Schülerinnen, Schüler und Lehrende sowie an alle Wissensinteressierte richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" Schule.zdf.de und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" erwarten User jede Woche zwei fünf- bis zehnminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Schulinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann. Die Live-Schulstunde mit dem Meeresbiologen Uli Kunz zum Ökosystem Meer kann auch auf "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek abgerufen werden. Wer sie verpasst, kann sie auch dort später unter dem gleichen Link ansehen. Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-bildungsangebot-terra-x-plus-schule/ "Terra X plus" bei YouTube: https://kurz.zdf.de/A26/ "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: https://Schule.zdf.de "Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.de "Terra X" bei YouTube: https://youtube.com/c/terra-x "Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX "Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/ https://twitter.com/ZDFpresse

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell